Mala carregada com uma goleada

Ao quarto jogo de preparação nesta pré-temporada, o FC Porto somou a quarta vitória, desta feita sobre o Anadia. Num jogo-treino realizado no Olival, os dragões golearam a formação que na próxima temporada vai alinhar na Liga 3 por 6-0, com os golos da partida a serem apontados por Evanilson (19’ e 52’), Sérgio Oliveira (24’), Fábio Vieira (43’ e 81’) e Toni Martínez (61’).

Nesta partida, a última antes da viagem para o Algarve, onde o FC Porto irá estagiar, Sérgio Conceição utilizou um total de 22 jogadores, mas deixou de fora nomes como Diogo Costa, Mbemba, João Mário, Pepê, Tomás Esteves, Carraça, Rodrigo Valente e Loum.

Ora, tendo em conta que não há "ocorrências a registar no boletim clínico portista", estes oito nomes terão ficado de fora por opção, sendo que os últimos quatro são nomes que provavelmente serão cortados do desenho final do plantel.

Os dragões voltam a treinar esta manhã, de novo no Olival, naquele que será o último apronto realizado a norte. Isto porque, da parte da tarde, mais precisamente às 17h30, a comitiva azul e branca inicia a viagem rumo ao Algarve, onde irá ficar até dia 29.

Em solo algarvio, os dragões irão realizar mais dois jogos de preparação, os primeiros com direito a transmissão televisiva. Para dia 25, às 19h45, está agendada um embate com o Lille, campeão francês, a realizar no Estádio do Algarve, e passados três dias, ou seja, a 28, há novo teste, dessa vez frente à Roma de José Mourinho. O duelo com o emblema italiano está marcado para as 20 horas, no Estádio Municipal da Bela Vista.