Maldição? Falsas partidas já são tradição

O FC Porto arrancou para a sexta edição da Taça da Liga com Sérgio Conceição no comando e, pela quarta vez, não venceu o jogo de estreia. Mais do que uma maldição, as falsas partidas já começam a ser tradição. Em suma, com o atual técnico, o FC Porto só venceu o jogo de estreia na prova nas edições de 2019/20 e 2020/21.





Vendo o copo meio cheio, percebe-se que só na época passada, na única derrota sofrida na estreia –as outras falsas partidas foram empates como o de ontem –, é que o FC Porto não conseguiu apurar-se para a fase seguinte.