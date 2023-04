Mamardashvili apontado ao FC Porto no caso de sair Diogo Costa

Giorgi Mamardashvili está a gerar interesse em várias equipas da Europa e, segundo o portal 'Gianlucadimarzio.com', uma delas é o FC Porto. O guardião do Valencia é visto como uma boa alternativa ao plantel dos azuis e brancos caso Diogo Costa saia do Dragão no próximo verão, já que o interesse no internacional português também é muito.O internacional georgiano, de 22 anos e 1,97 metros, tem contrato até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas o agente, Levan Seturidze, já esteve reunido com clubes ingleses que também estão atentos à evolução do jovem guardião, a cumprir a segunda temporada em Espanha.Mamardashvili soma 31 jogos oficiais disputados em 2022/23 pelo Valencia, contando 36 golos sofridos. O Tottenham é o emblema inglês que se mostra mais interessado em poder avançar para a contratação no próximo defeso.