Manafá antes da visita do FC Porto à Luz: «É importante ganhar todos os jogos até ao fim»

Manafá foi a grande surpresa operada por Sérgio Conceição no onze do FC Porto que enfrentou o Portimonense, no Estádio do Dragão. A partida terminou com vitória dos azuis e brancos pela margem mínima (1-0) e, agora, segue-se o duelo com o Benfica, no Estádio da Luz, já na próxima sexta-feira.À partida para o clássico, as águias, no topo da tabela classificativa, levam 10 pontos de vantagem sobre os dragões, mas Manafá recusa-se a atirar a toalha ao chão. "É importante ganhar todos os jogos até ao fim. Ainda é matematicamente possível chegar ao primeiro lugar e vamos fazer tudo para ganhar. Estamos aqui para fazer o melhor", salientou o lateral.Ainda ao Porto Canal, falou sobre o seu regresso ao onze. "É sempre bom voltar a jogar, já vinha há algum tempo sem fazer alguns jogos, mas sinto-me bem, sem qualquer problema e isso é o mais importante. A equipa ganhou, isso é o mais importante", prosseguiu Manafá, comentando, depois, a confiança que Sérgio Conceição depositou nele."Joguei eu como podia ter jogado qualquer outro. Todos trabalhamos para jogar, hoje fui eu, amanhã pode ser outro. Temos de trabalhar todos os dias termos a nossa oportunidade", indicou Manafá para concluir, por fim, com uma análise ao triunfo sobre o Portimonense."Entrámos bem no jogo, criámos muitas ocasiões para ampliar a vantagem, não conseguimos, mas acho que é uma vitória justa, por aquilo que criámos durante o jogo todo. Foram três pontos super importantes", considerou no remate final.