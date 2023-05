Manafá do onze para a bancada

O regresso de Pepê ao lado direito da defesa foi a grande surpresa no onze de Sérgio Conceição frente ao Arouca. O brasileiro foi aposta em detrimento de Wilson Manafá, que não só saiu da equipa titular, como foi mesmo relegado para a bancada, com Rodrigo Conceição a manter o seu lugar no banco.Até ao jogo de ontem, Manafá atravessava a fase de maior utilização na temporada, com uma sequência de sete titularidades consecutivas que começou na receção Portimonense, da 26ª jornada, no início de abril.Além do lateral-direito, Samuel Portugal foi o outro jogador que ficou na bancada.