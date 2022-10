Manafá "feliz" por voltar a jogar pela equipa principal e agradecido ao Anadia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Manafa´ (@wilsonmanafa)

A longa espera de Manafá terminou. O lateral foi utilizado por Sérgio Conceição na 2.ª parte do jogo contra o Anadia e voltou a atuar pela equipa principal depois de quase 10 meses de ausência. Um regresso feliz, mais ainda por ter sido no terreno de um clube que representou em 2015/16."Muito feliz pelo meu regresso à competição com a equipa principal, e ainda mais feliz pela passagem à fase seguinte da Taça de Portugal! Agradecer também ao Anadia pela homenagem prestada!", escreveu Manafá na sua conta de Instagram, ele que não vestia a camisola da equipa principal do FC Porto desde 30 de dezembro de 2021, altura em que se lesionou gravemente no joelho direito num jogo frente ao Benfica.Esta época, o lateral já tinha somado três partidas pela formação B dos dragões.