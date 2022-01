Manafá já dá uns passos

Operado na última sexta-feira ao joelho direito, Manafá está a dar início a um longo processo de recuperação e, ontem, já se viu uma pequena evolução, com o jogador a calçar pela primeira vez as sapatilhas e a dar uns pequenos passos no jardim de casa, sempre auxiliado pelas canadianas. Além disso e segundo o boletim clínico do FC Porto, também fez tratamento.

De resto, continuou no Olival a preparação do FC Porto para a visita ao Estoril. Sérgio Conceição orientou uma sessão matinal onde voltou a não contar com seis elementos, tal como na véspera.

Além de Manafá, também João Mário fez apenas tratamento, enquanto Pepe e Marcano realizaram tratamento e trabalho de ginásio. Luis Díaz continua em casa em isolamento e João Marcelo segue com o plantel principal.