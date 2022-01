Manafá já está em casa mas tem época em risco

Operado, com sucesso, no último dia de 2021, a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, por José Carlos Noronha, Manafá passou a noite de Réveillon na unidade hospitalar onde decorreu a cirurgia e teve alta este sábado, pelo que já se encontra em casa.





Recebido pela família e amigos mais próximos, o lateral do FC Porto chegou a casa com a perna direita imobilizada, apoiado em canadianas e na companhia do enfermeiro do Departamento de Saúde do FC Porto, Eduardo Braga.As imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais da mulher de Manafá e Otávio não tardou a comentar: "Embora meu menino Wilson Manafá, só mais um obstáculo que vais ultrapassar fácil. Estamos contigo".Agora, o defesa enfrenta um longo período de recuperação, entre três a seis meses, que o deixa com o resto da época em risco. Devido ao infortúnio da lesão, no triunfo do campeonato sobre o Benfica, por 3-1, Manafá recebeu mensagens de apoio de muitos dos colegas de equipa. Fica, por exemplo, a de Sérgio Oliveira: "O tamanho da felicidade dos 3 pontos é o mesmo da tristeza pela tua lesão. Muita força".