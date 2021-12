Manafá vai ter de ser operado após sofrer lesão no joelho no clássico com Benfica

Wilson Manafá vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica esta sexta-feira após ter sofrido uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito no FC Porto-Benfica, anunciaram os dragões já depois do encontro.O lateral-direito entrou aos 29 minutos para o lugar de João Mário, que também se lesionou, mas acabou por deixar o relvado de maca aos 59'.Já João Mário sofreu uma lesão menos grave, mas que, ainda assim, é preocupante, visto que se trata de uma lesão muscular na coxa esquerda e que será passível de avaliação por parte do departamento médico dos azuis e brancos esta sexta-feira no Olival.