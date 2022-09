Manafá volta à competição ao fim de nove meses e é titular no FC Porto B

Manafá é a grande surpresa no onze do FC Porto B para o jogo com o Mafra, na Liga Sabseg, que arranca às 15h30. O lateral-direito foi dado como apto ontem pelos azuis e brancos , ele que não joga desde finais de dezembro passado, altura em que contraiu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito. Nove meses depois, está agora de volta ao contexto competitivo pela porta da equipa B dos dragões.O FC Porto B vai jogar com Meixedo, Manafá, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Samba Koné, Sidnei Tavares, Bernardo Folha, Nilton, Marcus e Wendel Silva. O FC Porto B é o atual 7.º classificado da Liga Sabseg, com 7 pontos em 5 jogos.