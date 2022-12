Manchester United pondera bater cláusula de rescisão de Diogo Costa

O Manchester United procura reforçar a baliza para a próxima temporada e ao que tudo indica poderá ser o português Diogo Costa a assumir as redes dos red devils a partir de 2023. Segundo o jornalista Ekrem Konur, especialista em mercado de transferências, o Manchester United pondera bater mesmo o valor da cláusula de rescisão de Diogo Costa, fixada nos 75 milhões de euros, para levar o guardião internacional luso para Old Trafford.

Diogo Costa renovou no início do último mês pelo FC Porto até 2027, aumentando em um ano a ligação contratual aos dragões, período em que a cláusula de rescisão do guardião subiu dos 60 para os 75 milhões de euros. Titularíssimo na baliza do FC Porto, Diogo Costa recentemente assumiu também a titularidade na Seleção Nacional, relegando Rui Patrício para o banco de suplentes, tal como se sucedeu no Campeonato do Mundo do Qatar.





Esta segunda-feira [ontem] Diogo Costa foi distinguido o 'Atleta do Ano' na gala Dragão de Ouro, tendo dedicado o prémio a todos os que contribuíram para o seu sucesso. "Primeiro agradecer ao nosso presidente, dizer-lhe que estou muito feliz e grato por receber este Dragão de Ouro. Também agradecer ao nosso míster Sérgio Conceição por toda a confiança depositada em mim, aos meus colegas de equipa, aos restantes elementos da equipa técnica, com grande carinho. E, por último, dedicar este prémio à minha família, em especial ao meu filho e à minha namorada. Viva ao Porto", disse o guardião luso.

Recorde-se que David de Gea, internacional espanhol que assume a baliza do Manchester United desde 2011, não deverá renovar com o clube, podendo ficar assim uma vaga em aberto no setor mais recuado da equipa.