O ex-jogador, de 44 anos, representou os três grandes em Portugal e vestiu a camisola azul e branca nas épocas 2002/03, 2003/04 e 2004/05.

O FC Porto anunciou que Maniche é o novo comentador do Porto Canal e da FC Porto TV. "Quem disse que o mercado está fechado? Ele está de volta a casa", garantiram os dragões numa publicação nas rede sociais.Recorde-se que o antigo internacional português deixou de colaborar com o Canal 11 de forma tumultuosa . "Chegou a hora de voltar a vestir com o coração, o 18 onde fiz história", frisou Maniche através da conta de Instagram.