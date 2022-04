Maniche: «Sérgio Conceição é o mestre do FC Porto»

Maniche acredita que muito dificilmente o FC Porto vai deixar escapar o título nacional esta época. O antigo internacional português, que vestiu a camisola dos dragões, elogia, em declarações à Rádio Renascença, o trabalho que Sérgio Conceição tem desenvolvido no Dragão nos últimos anos."O FC Porto tem um caminho muito facilitado. Conhecendo bem aquela casa, sei que não vai facilitar. Foi a melhor equipa até agora, a mais regular, a mais competente, a mais competitiva, devido também ao facto de ter os métodos e as dinâmicas mais acentuadas porque estes jogadores acompanham o Sérgio Conceição há alguns anos e isso facilita a tarefa", explica Maniche."Não podemos esconder o facto de o Sérgio Conceição ser obviamente o mestre dos últimos anos do FC Porto, fazendo uma equipa muito competitiva, à sua imagem. Com a sua garra, com a mística que está bem embutida entre o treinador, o FC Porto e os adeptos. Ele conseguiu incorporar isso nos jogadores. Obviamente tem muito mérito nestas conquistas do FC Porto, mas o presidente e os próprios jogadores também o têm. Naquela casa quando se ganha, ganham todos, e quando se perde, perdem todos", prosseguiu.Maniche comentou também o facto de Pinto da Costa celebrar 40 anos à frente do FC Porto e não tem dúvidas que a conquista do título "será uma prenda fantástica". "É um orgulho também para mim e para todos os jogadores que pertenceram de uma forma ou de outra àquela grande instituição na presidência do sr Pinto da Costa. São evidentes os títulos que conquistou, a dimensão que deu ao FC Porto, à cidade do Porto; não nos podemos esquecer que é o presidente mais titulado do Mundo. Comemorar os 40 anos com a conquista do título será uma prenda fantástica."Na próxima quinta-feira FC Porto e Sporting reencontram-se, na meia-final da Taça de Portugal. "É um jogo que vale um título, com todo o respeito pelo Tondela e pelo Mafra. Quem passar esta eliminatória arrisco-me a dizer que ganha a Taça de Portugal. Para o Sporting vale muito mais, porque está praticamente arredado do título. Não ir à final da Taça de Portugal, mesmo tendo ganho a Taça da Liga, é uma época fracassada porque os objetivos dos grandes clubes passam pela Liga portuguesa. O FC Porto tem isso em mente, ganhando faz com que o Sporting fique mais frágil. Não esquecendo que ainda está em luta o 2.º lugar..."