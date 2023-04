Mão-cheia em recuperação

O FC Porto treina esta amanhã e, amanhã, encerra a preparação do clássico com o Benfica, no Estádio da Luz. De acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões no final do ensaio de ontem, ainda há uma mão-cheia de jogadores entregues aos cuidados do departamento médico. De todos eles, o que tem a recuperação mais difícil de concretizar a tempo do jogo de depois de amanhã é João Mário.

De resto, Diogo Costa, Pepe, Zaidu e Evanilson, conforme Record noticiou, estão bem encaminhados para estarem à disposição do seu treinador no clássico, mas prosseguem em tratamento às respetivas lesões, tal como João Mário.

Depois do treino de amanhã, Sérgio Conceição poderá confirmar a aptidão dos referidos jogadores, em conferência de imprensa.