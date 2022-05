Mar azul com 800 pessoas no Centro Social Luso Venezolano

A festa que teve lugar no Centro Social Luso Venezolano, em Nogueira da Regedoura, contou com um verdadeiro mar azul. Foram 800 os portistas que brindaram Pinto da Costa e os campeões europeus de 1987 com um ambiente caloroso.Para além de representantes de todas as casas do FC Porto em território nacional, estiveram Cecília Pedroto, viúva do malogrado treinador José Maria Pedroto; Fernando Madureira, líder dos Super Dragões; Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto; bem como Renato Costa, pai do jogador Bruno Costa.Onde estiver, Pinto da Costa é sempre a figura central, mas na noite de ontem os focos centraram-se também nos campeões europeus de Viena. Ao todo, foram 13 os heróis da Taça dos Campeões que marcaram presença. A começar desde logo pelos capitães Fernando Gomes e João Pinto, passando por António Frasco, Jaime Pacheco, Jaime Magalhães, Paulo Futre, Quim Vitorino, Juary, Bandeirinha, José Semedo, Augusto Inácio, Eduardo Luís e Laureta. Um grupo de luxo que foi muito acarinhado pelos muitos adeptos portistas.