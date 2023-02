Mar azul em estádio cheio em San Siro

Os adeptos do FC Porto não ficaram indiferentes à importância do jogo com o Inter e disseram presente no momento de comprar bilhetes para a partida no Estádio Giuseppe Meazza. Com efeito, num recinto que se espera lotado, estão previstos cerca de cinco mil portistas. Deste modo, será um verdadeiro mar azul aquele que marcará presença no sector visitante.

No entanto, também o Inter vai contar com um forte apoio dos seus ‘tifosi’. Ontem, aliás, o emblema de Milão anunciou que já não há bilhetes para o encontro, o que significa que, no total, deverão marcar presença no reduto italiano cerca de 81 mil pessoas, um número à dimensão da importância de um jogo dos oitavos de final da Champions.

O cenário de lotação esgotada, de resto, deve também repetir-se no Dragão. Nos últimos dias havia cerca de 1.600 bilhetes à venda para a segunda mão, que está agendada para 14 de março. Em breve, devem esgotar.