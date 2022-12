Mar azul inunda Dragão frente a Arouca e Inter

O Estádio do Dragão registou boas casas, dentro do que é habitual na Taça da Liga, nos recentes jogos lá disputados para a referida prova, mas no regresso do campeonato ao calendário do FC Porto o ‘Mar Azul’ promete inundar a casa azul e branca. Para o jogo de amanhã, por exemplo, já foram vendidos 45 mil bilhetes.

Este é um sinal de que, apesar da desvantagem de oito pontos para o líder Benfica, os adeptos portistas ainda acreditam na recuperação e estão prontos a apoiar a equipa ao vivo, já a partir deste jogo da 14ª jornada da Liga Bwin, frente ao Arouca (21h15).

De resto, o FC Porto também já vendeu 30 mil bilhetes para a receção ao Inter Milão, na Liga dos Campeões, marcada para 14 de março. Até ontem os preços eram mais baratos.