Mar azul invade o Jamor

Está a ser preparada uma invasão azul e branca ao Estádio do Jamor, local onde o FC Porto vai defrontar o Casa Pia já no próximo sábado. Com bilhetes a partir de 13 euros e com o encontro a realizar-se num sábado à noite, os adeptos portistas estão a mobilizar-se de tal forma que deverão ser os dragões a jogarem 'em casa' no que ao apoio vindo das bancadas dirá respeito.

A expectativa é que o número de adeptos portistas possa chegar aos 12 mil, o que significa quase meia lotação de um Estádio do Jamor que tem lugar para 30 mil pessoas. Com a boa fase da equipa e com a recente derrota do Benfica em Braga, renasce a esperança dos dragões na conquista do bicampeonato.