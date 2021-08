Mar de adeptos nas imediações do Estádio do Dragão antes do FC Porto-Belenenses

Filas enormes nas imediações do Estádio do Dragão, formadas por adeptos com bilhete para o FC Porto-Belenenses SAD, deste domingo. Apesar dos constantes alertas dados pelo FC Porto, através dos diversos veículos de comunicação, muitas pessoas apresentaram-se bastante em cima da hora do jogo e, alguns deles, ainda com o teste à Covid-19 por fazer. A esse respeito, refira-se que há uma única tenda para testagem, junto ao chamado Coreto do Dragão, onde as filas são ainda mais intensas.





Serão muitos os adeptos a não estarem dentro do estádio quando o encontro começar, às 18 horas.