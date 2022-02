Marca de AVB está à mercê

Uma, duas, três... 15 vitórias consecutivas leva o FC Porto na Liga Bwin, um registo apenas superado pelos 16 triunfos seguidos dos dragões de André Villas-Boas, em 2010/11. Assim, onze épocas depois, os homens de Sérgio Conceição podem igualar a mais extensa série da história do clube, abrindo a porta a um novo máximo na receção ao Sporting, da próxima jornada.Mas antes de fazer estas contas, o FC Porto terá efetivamente de levar de vencido o Arouca nesta 21ª jornada. A sequência, que começou a 19 de setembro com o Moreirense, surgiu exatamente depois da visita a Alvalade, para a 5ª jornada da 1ª Liga, na qual as equipas empataram a uma bola. Caso acumule os 6 pontos em disputa nestas duas rondas, o FC Porto conseguirá então uma volta perfeita.No termo de comparação com a campanha liderada por André Villas-Boas, Sérgio Conceição consegue igualmente e até ao momento a liderança da 1ª Liga, abrilhantando o pecúlio com uma folha de faturação superior: aos 40 golos marcados em 16 vitórias em 2020/11, o atual FC Porto poderá, garantindo o triunfo, vincar o seu poderio ofensivo que conta já 44 golos marcados em 15 partidas.No que toca a sequências sem perder, as atuais 48 jornadas invicto permitem ao FC Porto ver no horizonte o recorde de 53 rondas sem conhecer o sabor da derrota da era Bobby Robson.