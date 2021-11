Marcano deu passo em frente num treino com muitas ausências

A evolução de Iván Marcano para um regime de treino integrado condicionado foi a principal novidade no regresso dos dragões ao trabalho, depois de dois dias de folga. Recorde-se que o central espanhol tinha-se lesionado no dérbi frente ao Boavista, tendo falhado as deslocações ao AC Milan e Santa Clara.Quanto a Mateus Uribe e Wendell deram seguimento aos respetivos planos de treino condicionado, enquanto Francisco Conceição fez tratamento e trabalho de ginásio, devido a uma lesão no ombro direito.Face aos compromissos das seleções, Sérgio Conceição não pôde contar com onze jogadores. Os ausentes nos próximos dias serão Diogo Costa, Pepe (Portugal), Fábio Vieira, João Mário, Vitinha (Portugal sub-21), Luis Díaz (Colômbia), Marko Grujic (Sérvia), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (República Democrática do Congo), Jesús Corona (México) e Zaidu (Nigéria).O plantel cumpre amanhã (10h30), no Olival, mais um treino.