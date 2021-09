Marcano e os 200 jogos pelo FC Porto: «Os mais marcantes são os que deram títulos»

Iván Marcano celebrou o jogo número 200 pelo FC Porto na vitória sobre o Gil Vicente, da 7.ª jornada da Liga Bwin.





"É uma sensação de alegria, pensava que podia acontecer mais cedo... Uma lesão difícil afastou-me dos relvados muito tempo, mas consegui voltar e estou contente por isso", assinalou o defesa-central espanhol, em declarações aos meios de comunicação dos portistas.Além destas duas centenas de partidas pela equipa principal, Marcano disputou mais duas pela equipa B, no regresso à competição após a operação a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Mas essas não contam para a contabilidade em causa."Penso nos jogos que deram títulos, estou a pensar no primeiro título com o mister Sérgio Conceição, um campeonato ganho (2017/18) num momento difícil. A equipa estava num momento difícil, sem comprar jogadores, com muitos emprestados, mas com um grande ambiente no balneário. Fizemos uma grande época, os jogos que deram títulos são os mais marcantes", considerou.Nestes 200 jogos apontou 21 golos e é um dos defesas mais goleadores da história do FC Porto, clube que se funde numa comunhão perfeita com a cidade. Pelo menos, é isso que Marcano sente."Destaco a paixão não só dos nossos adeptos, mas também da cidade em geral. A malta que trabalha cá, o vizinho do lado, todos são portistas, é muito difícil conseguir isto para qualquer clube. São os adeptos que nos apoiam e dão força. Muito obrigado a todos", terminou Marcano, de mãos postas na camisola com o número 200.