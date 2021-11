Marcano e Uribe já treinam condicionados e estão entre os 26 convocados para os Açores

Iván Marcano e Mateus Uribe deixaram o regime de tratamento às respetivas lesões e, este sábado, no derradeiro treino de preparação para o jogo de amanhã (17 horas), frente ao Santa Clara, da 11.ª jornada da Liga Bwin, já trabalharam condicionados, no relvado. O mesmo aconteceu com Wendell, embora o brasileiro já venha a treinar com essas limitações há quase uma semana.De qualquer forma, os três jogadores integram a lista de 26 convocados por Sérgio Conceição para o duelo com os açorianos. A comitiva portista já se encontra em viagem para os Açores.Confira agora a lista de convocados para essa partida.Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín e Cláudio RamosDefesas: Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Zaidu, Manafá, Mbemba, Wendell, João Mário e Nanu:Médios: Uribe, Grujic, Vitinha, Otávio, Sérgio Oliveira e Bruno Costa;Avançados: Luis Díaz, Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Corona, Toni Martínez, Evanilson e Fábio Vieira.