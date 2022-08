Marcano: «Hoje mostrámos que todos os jogadores são importantes»

Figura decisiva no triunfo do FC Porto , Marcano era um jogador satisfeito após o apito final."Sabemos que os jogos fora contra equipas como o Vizela são muito complicados. Tivemos dificuldades na 1ª parte, na 2ª penso que estivemos melhor, criámos mais ocasiões. São três pontos importantes. Deixo uma palavra para o Eduardo Oliveira, nosso fisiologista. O pai dele faleceu e deixamos-lhe uma palavra de ânimo. Hoje mostrámos que todos os jogadores são importantes, quem entrou fê-lo muito bem. O míster tentou muita coisa, mudou para tentar a vitória e felizmente conseguimos. Golo? Toquei a bola para a baliza, mas não consegui ver bem a trajetória da bola. Felizmente correu bem. A época passada foi complicada porque estive lesionado. No entanto, agora estou com a equipa e espero ajudar", referiu à Sport TV.