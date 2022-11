Marcano: «Não gosto de dar desculpas e as ausências não justificam nada»

Ivan Marcano lamentou o empate (2-2) caseiro diante do Mafra, depois do FC Porto até ter estado a perder ao intervalo por dois golos para a Allianz Cup, com a equipa do segundo escalão."Faltou intensidade na etapa inicial. Não entrámos bem e depois tivemos de ir atrás do resultado. O nosso hábito é entrar forte, mas faltou agressividade nos duelos na etapa inicial. Fomos melhores na segunda parte, mas não deu para vencer", referiu o central espanhol à Sport TV, não querendo escudar-se com os jogadores que figuram no Mundial do Qatar."Não gosto de dar desculpas e as ausências não justificam nada. Tínhamos de ganhar e não conseguimos. Falhámos", frisou.