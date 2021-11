Marcano vai ser operado ao pé direito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcano não só não está nas opções para Liverpool como será submetido a "uma intervenção cirúrgica para correção de lesão no pé direito", informou o FC Porto no boletim clínico relativo ao último treino antes da viagem para Ingleterra.Quanto a Pepe, continua limitado a tratamento e trabalho de viagem, sendo certo, ainda assim, que vai integrar a comitiva que parte para Liverpool no final da tarde desta segunda-feira (17 horas). Na antevisão ao encontro, Sérgio Conceição descartou a recuperação de Marcano para Anfield Road, mas admitiu ter ainda algumas esperanças relativamente a Pepe.