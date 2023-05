Marcano volta... em risco

Expulso no dérbi com o Boavista, Iván Marcano cumpriu castigo no duelo com o Famalicão que apurou o FC Porto para a final da Taça de Portugal. Agora, está de volta às opções de Sérgio Conceição, no jogo de amanhã, em Arouca, e tudo indica que vai recuperar o seu lugar no onze.

Esteja ou não na equipa titular, o central espanhol, de 35 anos, avançará para esta partida em risco de exclusão, pois está a um cartão amarelo de ter de cumprir castigo no campeonato. Marcano já foi suspenso quando viu o quinto amarelo na prova e, agora, soma oito, sendo que o castigo na nova ronda vem ao nono.

Igualmente em perigo de exclusão estão Pepe, Fábio Cardoso – deve voltar ao banco para avançar Marcano –, Wendell, Otávio e Galeno.