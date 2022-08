Marchesín: «Querido Porto, grandíssimo Porto, agradeço do fundo do coração»

Marchesín deixou uma mensagem de despedida ao FC Porto, clube que deixa ao fim de três épocas para reforçar o Celta de Vigo. O guarda-redes argentino, de 34 anos, assinou por duas épocas, com outra de opção.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Agustin Marchesin (@agustinmarchesin1)

"Querido Porto, grandíssimo Porto, agradeço do fundo do coração estes três anos. Aos meus companheiros com quem passei momentos incríveis que ficarão gravados na minha memória, à equipa técnica com quem aprendi muito e estou muito agradecido, a estes grandes adeptos que fazem gigante este clube, a todo o staff em geral por estar sempre à disposição para ajudar, ao senhor presidente e dirigentes pela forma como me trataram e pelo respeito demonstrado nestes meus anos no FC Porto. Saio com 6 títulos conquistados, o que para qualquer jogador é um sonho muito grande, e com um recorde histórico sem sofrer golos num clube com tanta história. Agradeço do fundo do coração o carinho que me deram e a toda a minha família, ficarão para sempre no meu coração. Muito obrigado!!! Têm aqui mais um adepto, onde quer que esteja. Força FC Porto", pode ler-se.