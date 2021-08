Agustin Marchesín já reagiu à artroscopia que realizou ao joelho direito. Através das redes sociais, o guardião argentino deixou uma mensagem de agradecimento pelas mensagens de carinho que tem recebido e também ao FC Porto pelo apoio prestado, deixando ainda uma garantia para o futuro.





"Agradeço a todos pela preocupação e pelas mensagens de apoio e carinho. São momentos duros no plano pessoal, mas cabe-me enfrentá-los com muita responsabilidade e força, como sempre o fiz. Sei que vou voltar com mais 'ganas' e ambição para atingir os objetivos a que me propus a curto e longo prazo. Obrigado ao Doutor José Carlos Noronha, ao pessoal do Hospital de São Francisco pelo tratamento incrível e pelo profissionalismo. Obrigado também a toda a gente que me acompanhou neste momento, à minha família e ao FC Porto pelo apoio. Ao Sandro e ao Álvaro, do clube, que me acompanharam neste processo. Prometo voltar melhor", garantiu o guardião, que apenas deve regressar aos relvados em outubro.