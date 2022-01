Marchesín colocado na lista de alvos do Galatasaray para a baliza

Agustín Marchesín tem andado nas bocas do mercado de transferências, devido à sua condição de suplente no FC Porto. Depois de Flamengo e Lanús, agora foi a vez de um clube europeu se juntar à corrida pelo internacional argentino, de 33 anos.





Ora, de acordo com as informações avançadas esta segunda-feira pelo portal turco 'Takvim', o Galatasaray já terá percebido que Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, tem várias propostas e dá preferência a um regresso a Espanha, pelo que se virou para o plano B, mais concretamente para Marchesín.Ainda de acordo com a mesma publicação, o treinador do Galatasaray, Domènec Torrent, pretende um guarda-redes com vasta capacidade no jogo de pés e é por causa dessa qualidade que Marchesín passou a preferido do técnico.

O 'Takvim' lembra ainda que, esta época, Marchesín não fez qualquer jogo no campeonato nem na Liga dos Campeões e que, segundo o 'Transfermarkt' está avaliado em seis milhões de euros.

O Galatasaray, de resto, está no mercado para contratar um guarda-redes devido à lesão de Muslera e às fracas prestações Ismail Cipe, que assumiu o posto após a lesão do uruguaio.