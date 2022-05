Marchesín: «Deixar de ir à seleção foi um golpe muito grande»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da felicidade pela conquista da Taça de Portugal, Marchesín não deixou de referir que a perda de espaço nos dragões foi algo complicado.

"Estou muito contente pela equipa num ano difícil, agradeço à minha família pelo apoio. Deixar de ir à seleção foi um golpe muito grande, mas estou aqui a fazer o meu trabalho e penso que o fiz sempre bem e estou feliz por isso", disse à TVI.





Mais tarde, à SportTV, o guarda-redes reforçou a ideia: "Tenho mais um ano de contrato e agradeço às pessoas do FC Porto pela oportunidade de jogar aqui. Quero jogar sempre e é complicado deixar de jogar, não me quero habituar a isso. É um ano de Mundial e sentia-me dentro do grupo da seleção. Não estar a jogar é difícil. Vamos ver o que é o melhor, o clube está sempre acima dos jogadores. Tenho uma vontade muito grande de jogar".