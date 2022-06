Marchesín entre adeptos viu jogo do Lanús

De férias na Argentina, Marchesín aproveitou para matar saudades do clube onde deu os primeiros passos no futebol profissional, o Lanús. O guarda-redes marcou presença nas bancadas do Estádio Néstor Díaz Pérez, em Buenos Aires, para assistir ao empate entre a equipa local e o Defensa y Justicia (1-1).

Os adeptos do Lanús aproveitaram a ocasião para tirar fotografias com Marchesín, sendo que depois inundaram as redes sociais com pedidos para que o internacional argentino volte a representar o ‘granate’. Um eventual regresso, de resto, chegou a ser notícia no verão passado, até porque o guardião deixou sempre essa porta aberta, mas o clube não teve capacidade financeira para o resgatar ao FC Porto.

De recordar que Marchesín tem o futuro incerto, depois de na última temporada ter perdido o estatuto de titular.