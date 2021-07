Marchesín: «Estou com muita vontade de ter uma época de topo»

Agustin Marchesín não jogou, mas fez parte da seleção argentina que conquistou a Copa América. Agora, já está de volta ao FC Porto, no estágio algarvio e mostra-se totalmente focado nos desafios que tem pela frente.





"Voltar à equipa é sempre uma motivação muito grande, uma boa oportunidade que quero aproveitar. Quero ajudar desde o início e estou com muito vontade de ter uma época de topo. Trabalharemos para que isso aconteça", afirmou ao Porto Canal e à FC Porto TV.O guarda-redes não escondeu a alegria que sente pela conquista da Copa América com o Argentina, mas tem vindo a acompanhar a pré-época portista e sabe que os colegas somaram por vitórias todos os jogos disputados nesta fase."Temos de seguir por este caminho, com o objetivo de ganhar sempre. É bom que equipa se habitue a isso. Temos grupo técnico muito exigente, que só gosta de ganhar e isso para nos, jogadores, é top", acrescentou Marchesín.