Marchesín: «Estou numa posição complicada, mas tenho que agradecer a oportunidade de jogar»

Marchesín foi esta quinta-feira novamente chamado à titularidade da baliza do FC Porto no clássico frente ao Sporting, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que terminou com um triunfo pordos dragões, depois do 2-1 que se figurou na primeira mão da eliminatória.Em declarações no final da partida, o guardião argentino mostrou-se "muito feliz com o resultado", assumindo ainda assim estar "numa posição complicada" devido à pouca utilidade que tem tido esta temporada."Muito feliz com o resultado. Sabíamos que ia ser muito complicado, contra um rival que joga muito bem. Conquistamos uma boa diferença no campeonato na última jornada, mas ainda não conquistamos nada. Foi um bom triunfo frente a um rival. No segundo tempo tiveram uma oportunidade e depois o jogo foi todo nosso. Não houve oportunidades na primeira parte. Acabou por ser um jogo fechado e fizemos uma boa exibição", começou por analisar o guarda-redes do FC Porto, em declarações ao 'Porto Canal'."Estou numa posição complicada, mas tenho que continuar a trabalhar e agradecer a oportunidade de jogar.""Estamos bem, mesmo quando há alterações na equipa, não se nota. Fácil entrar na equipa, porque a equipa está com muita confiança, mas ainda não ganhamos nada. Espero que possamos conquistar os dois troféus", terminou.