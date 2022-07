Marchesín guardou a bola da Supertaça

Marchesín é um dos nomes do FC Porto que mais tem dado que falar nesta janela de mercado. E numa altura em que o futuro do guardião argentino, titular ontem, segue incerto, houve alguns pormenores depois da partida que quase denotaram um certo tom de despedida. Logo após o apito final, por exemplo, Marcano correu na direção do argentino, cumprimentando-o. De seguida, o próprio guardião guardou a bola do jogo.

Marchesín, refira-se, foi muito ovacionado pelos adeptos portistas no início das duas partes, um gesto que fez sempre questão de retribuir na direção das bancadas.