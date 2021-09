Marchesín: «A única coisa que depende de ti é a tua atitude»

Agustín Marchesín, guarda-redes colombiano do FC Porto que se encontra a recuperar de uma intenvenção cirúrgica ao joelho direito, deixou esta quinta-feira uma curta mensagem nas redes sociais.





Trabaja duro, en silencio, con mucha humildad. Demuéstrate a ti mismo d lo q eres capaz. Y q cada paso que das sea firme y hacia adelante. Siempre con la tranquilidad d q das todo en lo q haces. Hay cosas q no dependen d uno, lo único q si depende es tu actitud pic.twitter.com/lM2gN1f4TY — Agustin F. Marchesin (@amarchesin1) September 2, 2021

"Trabalha duro, em silêncio, com humildade. Mostra a ti mesmo aquilo de que és capaz. Que cada passo que dás seja firme e em frente. Sempre com tranquilidade de dares tudo no que fazes. Há coisas que não dependem de ti, a única coisa que depende é a tua atitude", escreveu.