Marchesín homenageado pela conquista da Copa América

Depois de na véspera ter sido recebido na sua terra natal por uma extensa caravana de automóveis, com adeptos em delírio, ontem foi a vez dos responsáveis de San Cayetano abrirem as portas do município ao seu mais importante cidadão para prestarem a devida homenagem pela conquista da Copa América.

Agustín Marchesín teve direito a uma lembrança e aos elogios do líder Miguel Gargaglione. “Os habitantes de San Cayetano sentem-se orgulhosos pelas tuas conquistas. Esta medalha poderia ser a cereja no topo do bolo, mas tu és jovem e seguramente que vais ter muito mais para festejar”, referiu o responsável da pequena localidade da província de Buenos Aires, ao mesmo tempo que entregou um presente oferecido pela Direção de Educação e Cultura. Na cerimónia estiveram presentes várias elementos da autarquia. O guarda-redes do FC Porto e da seleção argentina não escondeu a emoção.

Homenageado na sua terra natal, mas neste caso por ter sido o jogador revelação da Copa América, foi Luis Díaz. O colombiano recebeu uma medalha em Barrancas e teve até oportunidade de participar num jogo de futebol entre amigos. Tanto Díaz como Marchesín vivem dias especiais nas férias.