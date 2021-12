Marchesín já olha ao clássico da Liga bwin: «Espero passar um bom ano novo...»

De regresso à titularidade do FC Porto, Agustín Marchesín manteve o seu registo positivo diante do Benfica , ao ficar com a baliza a zeros e a garantir o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Após o encontro, o argentino era naturalmente um homem satisfeito."Muito feliz pela equipa, pelo esforço dos companheiros. Fizemos 45 minutos com menos um, é difícil, mas contra uma equipa com o Benfica aguentámos bem. Tivemos situações para fazer um golo mais, mas foi uma vitória em que dissemos presentes. Nós como jogadores sentimos o apoio de todos", começou por dizer.Questionado sobre o facto de ser habitual suplente, o argentino assume não ser uma situação fácil. "Tinha saudades de jogar, não jogava há muito, é uma situação difícil para mim, não estou habituado a isto. Trato de puxar pela equipa como me toca. Quando tenho oportunidades, tenho de aproveitar".A fechar, uma palavra para o apoio recebido. "Não me surpreende. Estou há 2 anos e meio cá e o público sempre puxou. É lindo ver como puxam por nós. Dizem presente em cada jogo. Estou feliz, porque sem dúvida vamos passar uma quadra feliz. Espero passar um bom ano novo, quando os defrontarmos no dia 30".