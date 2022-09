Marchesín lembra saída do América: «Saí de lá a chorar...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O argentino Agustín Marchesín, que trocou FC Porto por Celta de Vigo, passou muitos anos a alinhar no futebol mexicano. De 2015 a 2017 esteve ao serviço do Santos Laguna, tornando-se depois figura do América, onde permaneceu até 2019, seguindo depois para o Dragão.

E a passagem de três temporadas pelo América foi impactante. O guardião não esquece o que lá viveu e assume que, em termos emocionais, a felicidade que sentiu ao chegar ao clube apenas foi superada pela tristeza que sentiu no 'adeus'.

"Chegar ao América foi um sonho tornado realidado, por tudo aquilo que o clube representa para o futebol mexicano e também a nível internacional. É um clube enorme e depois de o conhecer por dentro, é impossível descrever aquilo que senti quando lá joguei", revelou ao site de 'La Liga'.

"Saí a chorar do América, porque realmente me custou muito. Acabou por ser uma decisão mais familiar, uma vez que eu não queria saber de mais nada e não queria sair. Foi complicado e acho até que levei anos a superar e aceitar que tinha saído", rematou.

Agora a vida de Marchesín faz-se em Espanha, ao serviço do Celta de Vigo. Foi titular nos seis jogo da liga e sofreu 13 golos.