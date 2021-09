Marchesín mais perto do regresso

Agustín Marchesín está mais perto do regresso às opções de Sérgio Conceição, depois de esta manhã ter feito treino integrado condicionado. Dessa forma, é provável que o argentino entre nas escolhas para o jogo do FC Porto frente ao Gil Vicente, na sexta-feira.





O guarda-redes está na reta final da recuperação de uma lesão no menisco interno do joelho direito, que o obrigou a uma intervenção cirúrgica no final de agosto, tendo falhado quatro jogos do campeonato, um da Champions e a presença na seleção argentina.Quanto a Pepe, continuou a fazer tratamento a um problema muscular na perna esquerda.Entretanto, a UEFA esteve esta manhã no Olival para realizar um dos habituais controlos antidoping.