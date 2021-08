Marchesín pára pelo menos um mês devido a lesão

Agustín Marchesín sofreu uma lesão no menisco interno do joelho direito e vai estar impossibilitado de competir durante pelo menos um mês. O guardião argentino, de 33 anos, sofreu o problema físico no treino de quarta-feira dos dragões, estando prevista para esta tarde a realização de uma artroscopia.





O período de paragem fica sempre dependente da forma como se processar a recuperação, mas dificilmente Marche voltará a ser opção para Sérgio Conceição antes do final de setembro. Em complemento, é certo que não poderá entrar na convocatória de Lionel Scaloni para os jogos que a Argentina, recente vencedora da Copa América, realiza contra Venezuela, Brasil e Bolívia entre 3 e 10 de setembro.Como é sabido, o guardião sul-americano começou a temporada portista pela primeira vez com o estatuto de suplente, fruto tanto da sua integração tardia no plantel em virtude do sucesso da sua seleção e da imposição de quarentena devido à Covid-19, como da oportunidade agarrada por Diogo Costa ao poder realizar a pré-temporada completa junto do grupo.Seja como for, e durante um período competitivo no qual já se regista o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição contará para a baliza apenas com o internacional sub-21, que já defendeu frente a Belenenses SAD e Famalicão, secundado por Cláudio Ramos, de 29 anos, que após duas épocas de ligação ao FC Porto continua sem fazer a estreia pela equipa principal, tendo realizado apenas 4 partidas pela B.