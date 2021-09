Marchesín recuperou de lesão e é o guarda-redes suplente do FC Porto

Pepe foi a grande novidade no onze do FC Porto, mas não a única na ficha de jogo. É que Marchesín recuperou da lesão no joelho direito que o afetou desde meados de agosto e está mesmo na ficha de jogo, sendo o guarda-redes suplente dos dragões.





Nesta altura, Diogo Costa e Marchesín fazem exercícios de aquecimento no relvado do Dragão, ainda na companhia de Cláudio Ramos, que depois acompanhará o jogo a partir dos camarotes.