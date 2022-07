Marchesín renova pelo FC Porto antes de sair para o Almería

Marchesín vai renovar o seu contrato com o FC Porto, sabe, seguindo depois por empréstimo para os espanhóis do Almería. A intenção da SAD passa por garantir retorno financeiro e, ao mesmo tempo, prevenir uma eventual saída de Diogo Costa no futuro assegurando que Marchesín ainda teria vínculo.Segundo as condições reveladas pelo jornalista Pedro Sepúlveda, o Almería assegura uma opção de compra de 1 milhão de euros que passará a obrigação de compra se o Almería conseguir a permanência na Liga espanhola e o guarda-redes fizer 70 por cento dos jogos.