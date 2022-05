Cláudio Ramos titular com o Estoril rende Diogo Costa

Cláudio Ramos vai ser titular na receção do FC Porto ao Estoril, esta tarde, fazendo a sua estreia absoluta no campeonato pelos dragões.De acordo com as informações recolhidas pore contrariamente ao que era esperado, os dragões vão alinhar com um onze muito próximo daquele que se sagrou campeão nacional no Estádio da Luz, sendo Diogo Costa o único preterido.Isso significa fica desfeita a dúvida sobre a possibilidade de Marchesín ser chamado à equipa para ganhar rodagem com vista à final da Taça de Portugal, no Jamor, onde deverá atuar se tudo decorrer dentro da normalidade.Entretanto, no banco, à espera da utilização que lhes permita sagrarem-se campeões de pleno direito estarão Meixedo, Rúben Semedo e Fernando Andrade.