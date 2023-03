Marco Braz assume desejo de assegurar Uribe: «Estamos a tentar com o empresário»

O vice-presidente Marco Braz admitiu, em declarações à imprensa brasileira, que pretende reforçar o Flamengo com o médio do FC Porto, Mateus Uribe, acrescentando que esse dossiê já entrou na fase das negociações. De acordo com aquele dirigente, há outros clubes europeus interessados no internacional colombiano que termina contrato com os dragões a 30 de junho próximo."É um desejo do Flamengo. Não é fácil. Apesar de só ter contrato até meio da época, parece que tem outros clubes europeus interessados nele e o Flamengo está a tentar. Estamos a tentar ajustar com o empresário e pessoas envolvidas para que possamos conseguir o jogador para nos ajudar por três anos ou quatro", afirmou Marco Braz.De resto, de acordo com uma notícia avançada pelo portal 'Coluna do Fla', que tem relações próximas ao clube carioca, Uribe terá uma derradeira conversa com o FC Porto antes de decidir onde prosseguir carreira.Ainda de acordo com a mesma fonte, essa reunião entre os dirigentes portistas e Uribe vai decorrer no próximo mês de abril.