Marco ‘Orelhas’ tinha medo de represálias contra os seus familiares. Horas depois dos primeiros disparos no Bairro do Cerco, no Porto, o pai de Renato - o jovem que está em prisão preventiva pela morte de Igor Silva - fez chegar ao DIAP um requerimento dando conta de que pretendia entregar-se. Quer responder à Justiça pelas suspeitas de ofensas corporais agravadas e quer acalmar os ânimos que atualmente se vivem na Invicta.

Marco 'Orelhas' entregou-se à Polícia Judiciária do Porto na manhã desta segunda-feira, na sequência da morte do adepto do FC Porto Igor Silva nos festejos do título.O filho de Marco, Renato Gonçalves, está em prisão preventiva por ser um dos suspeitos do esfaqueamento.