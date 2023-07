Marco Silva assinou vínculo com o FC Porto

Marco Silva é o mais recente jovem do clube a assinar contrato de formação. O central, de 14 anos, vincou a sua admiração pela dupla titular da equipa principal. "O Pepe e o Marcano são as minhas referências. O Pepe pela confiança que dá às equipas e o Marcano porque é muito bom no jogo aéreo", referiu Marco Silva, em declarações aos meios de comunicação do clube.

Central de 14 anos participou em 22 jogos e marcou 5 golos na última época https://t.co/J6djxoAepf pic.twitter.com/zCYDv04zZg — FC Porto (@FCPorto) July 4, 2023