Marega encantado com Luis Díaz: «O melhor jogador da Liga. Fácil...»

Moussa Marega deixou o FC Porto a custo zero no último verão, mas continua bem atento à atualidade do clube portista. E ficou encantado não só com o golo que Luis Díaz marcou ao V. Guimarães, como também com as exibições que o colombiano tem assinado pelos dragões."Melhor jogador da Liga. Fácil", comentou Marega, numa publicação de Instagram do FC Porto com um vídeo dos vários ângulos do golo de Díaz ao Vitória minhoto. Mesmo no Al Hilal, onde conquistou recentemente a Liga dos Campeões asiática, o maliano mantém-se a par dos acontecimentos no reino do Dragão.Em estado de graça, o avançado colombiano também fez uma publicação nas suas redes sociais sobre o triunfo portista. Na caixa de comentários recebeu os elogios de muitos ex e atuais colegas. E nem Alex Telles, agora no Manchester United, ficou indiferente."Craque demais", comentou o lateral brasileiro que serve, agora, o Manchester United. Nessa mesma aplicação, Díaz mereceu os aplausos de Taremi, Mbemba, Francisco Conceição, Otávio e até, entre outros, do compatriota da Juventus, Cuadrado. Por outro lado, Uribe brincou com um "não faças isso" e o capitão Sérgio Oliveira prestou a sua vénia a Díaz: "Incrível".