Marega: «Passei cinco anos magníficos no FC Porto mas queria viver outra experiência»

Marega apresentou-se aos adeptos do Al Hilal através de uma longa entrevista aos meios do clube, onde falou sobre as suas origens, sobre o caminho percorrido até chegar à Arábia Saudita e sobre as motivações para ter saído do FC Porto. Pelo meio, deixou enormes elogios a Sérgio Conceição.





"Joguei um ano e meio no Marítimo, onde começou a minha história em Portugal. Depois fui para o FC Porto. Assinei e foi a chave para os momentos bonitos que passei naquele grande clube. Tive um grande treinador, o Sérgio Conceição, com quem aprendi muitas coisas e a quem devo muito. É o melhor treinador que tive até agora e um dos melhores da Europa. Passei cinco anos magníficos no FC Porto, mas queria viver outra experiência. Queria mudar de vida, de continente e de destino. Eu e a minha família queríamos viver noutro lugar, sobretudo num país islâmico. Quando soube da oferta do Al Hilal, não hesitei", explicou o avançado maliano, que passou também em revista as exibições pelos dragões na Champions."O meu primeiro ano na Liga dos Campeões com o FC Porto foi difícil, mas tivemos uma boa participação, que só terminou nos quartos-de-final, com o Liverpool. No segundo ano foi muito melhor. Consegui bater o recorde de golos marcados de forma consecutiva do FC Porto. Marquei em seis jogos seguidos e escrevi o meu nome na história do clube. Foi algo importante, ser lembrado para sempre num grande clube como o FC Porto especialmente nessa competição. É incrível, um orgulho para mim", admitiu.Relativamente ao processo de saída do Dragão, Marega vincou a vontade de rumar a um país islâmico e referiu que tudo se processo muito rapidamente. "Estava no meu último ano de contrato, ia ser um jogador livre no final da época e tinha de tomar uma decisão. Tinha de decidir rapidamente o meu futuro para estar preparado para dar o próximo passo e evitar lesões que pudessem condicionar a transferência. O meu agente ligou-me e disse-me que havia uma oferta da Arábia Saudita e perguntou-me se estava interessado. Na verdade, uma ou duas semanas antes já tinha falado com a minha esposa sobre o meu futuro e sobre a possibilidade de irmos para um país islâmico porque somos muçulmanos", contou.