Marega quer a vitória do FC Porto no clássico e o título de campeão

Moussa Marega não esquece os bons anos que passou ao serviço do FC Porto e, nesse sentido, deixou uma mensagem aos dragões na antecâmara do clássico diante do Sporting. O avançado do Al-Hilal garante que ficará a torcer à distância tanto pela vitória neste jogo, como pela conquista do campeonato.

"Espero que o FC Porto possa vencer o Sporting. Vou tentar ver o clássico. Espero também que possam recuperar a diferença de pontos que têm para o Benfica e que possam ser campeões. Força, FC Porto!", apontou o maliano, em declarações proferidas à Sport TV no lançamento da final do Campeonato do Mundo de Clubes, ontem disputada entre o Al-Hilal e o Real Madrid.

Marega, recorde-se, esteve contratualmente ligado aos azuis e brancos durante cinco épocas e meia, chegando a meio de 2015/16 e saindo no final de 2020/21.